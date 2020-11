Il weekend del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 è ormai andato in archivio con il successo di Lewis Hamilton e con i festeggiamenti della Mercedes per la certezza del settimo titolo costruttori consecutivo nell’era ibrida, ma adesso si comincia a ragionare su una possibile riconferma di Imola come sede di un Gran Premio di Formula 1 anche nel 2021. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è tornato ad ospitare un round del circus per la prima volta dopo 14 anni, mettendo in evidenza la difficoltà e la bellezza di una pista che ha impressionato positivamente la maggior parte dei piloti. Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, è soddisfatto del lavoro svolto dal punto di vista dell’organizzazione e punta dritto all’inserimento di Imola in pianta stabile nel calendario del Mondiale di F1.

Formula 1 Mercedes: dal dominio dell'era ibrida al possibile addio alla F1 UN GIORNO FA

Le parole degli addetti ai lavori e dei piloti, a partire da quelle di un campione assoluto come Hamilton, tutti entusiasti della bellezza dei luoghi e, soprattutto, della pista. I milioni di telespettatori in Italia e nel mondo, vetrina come poche altre aperta sulla nostra terra, culla della velocità. Organizzazione e accoglienza perfette, nella massima sicurezza. Non c’è dubbio che Imola abbia vinto il suo personalissimo Gran Premio, grazie anche al fascino e alla storia di una gara considerata fra le classiche di questo sport. Così come lo ha vinto l’Emilia-Romagna, unica vera Motor Valley a livello mondiale, che nell’arco di poche settimane ha visto correre qui anche due gran premi della MotoGP a Misano Adriatico“, ha dichiarato Bonaccini (fonte: Motorsport.com).

Abbiamo fortemente voluto il ritorno della Formula 1 a Imola dopo 14 anni, insieme al Comune, alle istituzioni locali e ai vertici di Formula Imola, la società che gestisce il circuito. Ieri avrei voluto esserci, com’era previsto, per premiare i vincitori e ringraziare tutti coloro che hanno permesso che ciò avvenisse – prosegue il governatore emiliano, costretto alla quarantena per essere risultato positivo al Covid – Ma è con lo stesso gioco di squadra che lavoreremo da subito per la conferma del Gran Premio dell’Emilia-Romagna all’Enzo e Dino Ferrari il prossimo anno e il suo inserimento stabile nel calendario del Mondiale: la Regione è pronta a fare la sua parte, come fa ormai stabilmente per lo sport, da quello di base ai grandi eventi“.

erik.nicolaysen@oasport.it

La partenza dei Mondiali di Imola: start dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Formula 1 Hamilton: "Non so se ci sarò l’anno prossimo..." IERI A 20:41