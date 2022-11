Mattia Binotto . Questa è sicuramente la notizia che ha Sulle vicende Ferrari è stato interpellato anche Stefano Domenicali, attuale numero uno della Formula 1 e che ha ricoperto la stessa posizione di “Per la posizione che ricopro non posso dire nulla. Posso solo augurare a Mattia Binotto buona fortuna per il suo futuro e che la Ferrari possa trovare la persona che può continuare il percorso iniziato quest’anno e terminato con il secondo posto nel Mondiale”. lascerà la Ferrari alla fine del mese di dicembre . Questa è sicuramente la notizia che ha rivoluzionato il mondo della F1 negli ultimi giorni e che potrebbe portare ad ulteriori scossoni nelle prossime settimane, quando finalmente si conoscerà il nome del nuovo Team Principal della “Rossa”., attuale numero uno della Formula 1 e che ha ricoperto la stessa posizione di Mattia Binotto negli anni con la scuderia di Maranello. Domenicali, però, non si è voluto sbottonare troppo nell’intervista concessa a Marca:

Marca giornale spagnolo ed ovviamente si è toccato anche il tema Carlos Sainz:“Carlos ha fatto ha fatto una stagione davvero bella e importante. Per lui è importante avere una squadra competitiva e che la Ferrari continui sullo stesso livello anche il prossimo anno, ovviamente è quello che gli auguriamo”.

Su Fernando Alonso

“La cosa importante per me è che Fernando continui in F1. È super motivato. Anche quest’anno ha dimostrato che l’età non è un problema. È un pilota molto competitivo, molto forte di testa, molto professionale. Fernando, ha la F1 nel sangue. Riesce ad avere una motivazione continua. Anche quando ha lasciato la F1, aveva già in testa di tornare. Ora, ovviamente , merita il posto che ha”.

In Spagna i motori hanno un grandissimo seguito

“Sono contento che in Spagna la Formula 1 sia tornata ad essere importante con Carlos e con Fernando. Quello che ho potuto verificare con Carmelo Ezpeleta è che il mondo dei motori ha un grandissimo seguito in questo Paese. Dobbiamo essere orgogliosi di questo. È un punto di partenza per entrambi per avere rilevanza globale. Stiamo crescendo in tutto il mondo e abbiamo l’opportunità di completarci a vicenda per far crescere entrambi movimenti”.

