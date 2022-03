Va in archivio anche la prima metà di giornata del day-3 dei test del Bahrain riservati alla F1. Sul tracciato di Sakhir l’ultimo turno di lavoro ha proposto 4 ore interessanti con i piloti che hanno messo in cascina numerosi giri e chilometri, approfittando di una situazione meteo ottimale, con il vento forte di ieri che ha finalmente dato tregua.

Tanta azione in pista, con i piloti che hanno anche pensato alle lunghe distanze, specialmente in casa Mercedes, mentre la Red Bull ha risposto con un nuovo dettaglio nelle pance della RB18. La scuderia di Milton Keynes ha proposto un intaglio particolare sulle pance della propria monoposto, per sfruttare ulteriormente l’effetto aerodinamico.

Ad

A livello di tempi è proprio di Sergio Perez la migliore prestazione in 1:33.105, mentre al secondo posto si mette il cinese Guanyu Zhou (Alfa Romeo) in 1:33.959 a 854 millesimi con 82 giri all’attivo. Terzo il francese Pierre Gasly (Alpha Tauri) in 1:34.865 a 1.760 dopo una mole di lavoro da ben 91 giri, mentre è quarto Carlos Sainz (Ferrari) in 1:34.905 a 1.800 con una F1-75 che si conferma solida e prestazionale. Per lo spagnolo 68 tornate completate e nuovamente riscontri molto positivi.

Formula 1 Hamilton: "Gp Bahrain domani? Doppietta Ferrari o Red Bull" 4 ORE FA

Quinto tempo per Fernando Alonso che, finalmente, ha potuto mettere assieme parecchi giri con la sua Alpine, chiudendo in 1:35.328 a 2.223 dalla vetta, mentre è sesto il britannico Lando Norris (McLaren) in 1:35.504 a 2.399, vista l’indisponibilità di Daniel Ricciardo, appiedato dal Covid-19. Settimo tempo per il canadese Nicholas Latifi (Williams) in 1:35.634 a 2.529, ottavo per il suo connazionale Lance Stroll (Aston Martin) a 2.924, quindi nono Lewis Hamilton (Mercedes) in 1:36.217 a 3.112, concentrato solamente sulla simulazione di passo gara (78 giri per il Re Nero), infine completa la classifica il danese Kevin Magnussen (Haas) decimo a 5.511.

A questo punto, classica ora di break per la pausa pranzo e si tornerà in azione alle ore 13.00 italiane fino alle ore 17.00, per chiudere definitivamente i test di Sakhir. Unica appendice, Mick Schumacher potrà proseguire nel suo lavoro fino alle ore 19.00, dato che Haas ha ottenuto questa deroga dopo essere stata costretta a saltare la mattina del day-1 per i ben noti problemi di consegna delle proprie componenti.

Il video della nuova Mercedes, la promessa di Hamilton

Formula 1 Horner: “La Mercedes? E’ una vettura estrema ma regolare" 21 ORE FA