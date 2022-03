Pierre Gasly, col pilota dell'AlphaThauri che ha piazzato un 1'33''902 durante i 103 giri complessivi che l'hanno visto in pista. Tempo che ha realizzato grazie al nuovo set di gomme soft. Ma, dobbiamo segnalare l'ottima prestazione della Ferrari che ha dimostrato di avere una buona affidabilità (100 giri complessivi in giornata) e una certa costanza visto i long-run del pomeriggio, confermando Sainz e Leclerc hanno testato una F1-75 molto simile a quella vista a Barcellona, con una soluzione aggiuntiva per limitare il fenomeno del saltellamento del fondo sul rettilineo. Dietro la Mercedes, ma solo perché non è stato il 'tempo' ad assere valutato dagli uomini della casa tedesca. In realtà la W3 guidata da Hamilton e Russel ha impressionato ( Si è chiusa la prima giornata di test a Sakhir, in Bahrain, che ci ha dato diverse indicazioni sulle monoposto del 2022. Il miglior tempo in assoluto è stato quello di, col pilota dell'AlphaThauri che ha piazzato undurante i 103 giri complessivi che l'hanno visto in pista. Tempo che ha realizzato grazie al nuovo set di gomme soft. Ma, dobbiamo segnalare l'ottima prestazione dellache ha dimostrato di avere una buona affidabilità (100 giri complessivi in giornata) e una certa costanza visto i long-run del pomeriggio, confermando quanto di buono visto in mattinata hanno testato una F1-75 molto simile a quella vista a Barcellona, con una soluzione aggiuntiva per limitare il fenomeno del saltellamento del fondo sul rettilineo. Dietro la, ma solo perché non è stato il 'tempo' ad assere valutato dagli uomini della casa tedesca. In realtà la W3 guidata daha impressionato ( tutte le novità ), focalizzandosi poi sulle problematiche del porpoising

I tempi della giornata

Pilota Tempo/Giri 1. Pierre Gasly (AlphaTauri) 1'33''902 / 103 giri 2. Carlos Sainz (Ferrari) 1'34''359 / 52 3. Charles Leclerc (Ferrari) 1'34''531 / 64 4. Lance Stroll (Aston Martin) 1'34''736 / 50 5. Alexander Albon (Williams) 1'35''070 / 104 6. Lando Norris (McLaren) 1'35''356 / 50 7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1'35''495 / 66 8. Sebastian Vettel (Aston Martin) 1'35''706 / 39 9. George Russell (Mercedes) 1'35''941 / 60 10. Sergio Pérez (Red Bull) 1'35''977 / 138 11. Lewis Hamilton (Mercedes) 1'36''365 / 62 12. Fernando Alonso (Alpine) 1'36''745 / 24 13. Esteban Ocon (Alpine) 1'36''768 / 42 14. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 1'37''164 / 54 15. Pietro Fittipaldi (Haas) 1'38''527 / 47

Cronaca

Il più veloce di giornata è stato Gasly col tempo di 1'33''902, col francese che è stato l'unico a scendere quindi sotto il muro dell'1'34''. I più vicini al pilota dell'AlphaTauri sono stati i due ferraristi. Carlos Sainz si è inserito in seconda posizione a 457 millesimi, con due mescole di svantaggio rispetto a Gasly. Leclerc, dopo essere stato il più veloce del mattino, ha girato bene anche nel pomeriggio, piazzandosi al terzo posto a 629 millesimi dalla vetta, a parità di condizioni di Sainz. Alle loro spalle poi Lance Stroll a 834 millesimi con le soft. Poi Albon a 1''168 e Lando Norris a 1''454. Il pilota della McLaren è stato in pista per soli 50 giri in tutta la giornata. Al 7° posto invece Valtteri Bottas, nuovo acquisto dell'Alfa Romeo che ha chiuso a 1''593 con 66 giri nella sessione pomeridiana.

Più indietro nella classifica di giornata le Mercedes e le Red Bull che, però, non hanno cercato la prestazione sul giro. George Russell ha girato in 1'35''941 (9° posto), Hamilton addirittura 11° con 1'36''365 ma in realtà le loro monoposto hanno impressionato. Si è vista una W13 rivoluzionata rispetto all'ultima trasferta in Catalunya, con soluzione estreme in tante aree, come quella delle pance. Russell e Hamilton hanno posto maggiormente la loro attenzione sul porpoising che ha dato difficoltà un po' a tutte le squadre in questa fase di preparazione della stagione.

Tra i due piloti della Mercedes, si è piazzato invece Sergio Pérez che è stato il pilota più 'impegnato' della giornata. Ha provato la sua RB18 per 138 giri complessivi durante la giornata, che ha visto però qualche intoppo riguardo l'affidabilità della sua vettura.

