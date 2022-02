È calato ufficialmente il sipario sulla tre-giorni di test di Barcellona riservati alla Formula 1, il primo vero e proprio atto della stagione 2022 . La giornata odierna si è rivelata particolarmente interessante, sia perché alcuni protagonisti hanno cercato di piazzare il time attack nelle fasi conclusive del turno pomeridiano, sia perchè abbiamo finalmente visto in azione le vetture anche in condizioni di umido. Alla ripartenza dopo la pausa pranzo, infatti, i piloti si sono trovati il tracciato del Montmelò bagnato (grazie al lavoro di diverse autobotti) in modo da provare le gomme full wet e intermedie. In condizioni di viscido (che si sono protratte per circa un’ora, prima di tornare alle slick) si è vista una Ferrari molto competitiva con Carlos Sainz , ma Sergio Perez e Alexander Albon non erano lontani a livello di tempi.

Ad ogni modo le ore di tracciato asciutto l’hanno fatta da padrone e hanno prodotto una classifica interessante. Il miglior crono lo ha fissato Lewis Hamilton (Mercedes) proprio in chiusura di giornata con le gomme C5 (le più morbide del lotto) in 1:19.138 (in precedenza aveva messo a segno anche un 1:19.141 con le gomme C4). Alle sue spalle il compagno di team George Russell che era rimasto a lungo al comando con il suo 1:19.233 ottenuto con la gomma C5. Terzo, quindi, il messicano Sergio Perez (Red Bull) in 1:19.556 con gomme C4, le soft normali, in netta ripresa dopo le noie tecniche di ieri.

Quarta posizione per il campione del mondo in carica, Max Verstappen, che ha completato il suo venerdì con un 1:19.756 con gomme medie a conferma di una RB18 davvero efficiente. Quinta posizione per Sebastien Vettel (Aston Martin) in 1:19:824 con gomma C5 la più morbida del lotto, sesta per il primo ferrarista, Charles Leclerc, in 1:19.831 con gomma media, mentre è settimo il suo compagno di scuderia, Carlos Sainz, capace di salire fino all’1:20.072 a pochi minuti dalla bandiera a scacchi.

Ottavo tempo per il thailandese Alexander Albon (Williams) in 1:20.318 con gomma C4, quindi nono per il suo vicino di box, il canadese Nicholas Latifi in 1:20.699 con gomma soft C4. Alle sue spalle Daniel Ricciardo (McLaren) decimo con il tempo di 1:20.750 con gomma media, quindi 11° il suo compagno di scuderia Lando Norris in 1:20.827 a sua volta con gomma media (C3), quindi 12° Fernando Alonso (Alpine) in 1:21.242.

