Dopo Bottas, la Mercedes confida anche di riuscire a rinnovare il contratto di Lewis Hamilton. Toto Wolff, interrogato sulla vicenda, non ha dubbi. Queste le parole del direttore esecutivo della scuderia tedesca, riportata da Marca, sul prolungamento del contratto del campione britannico: "Abbiamo un ottimo rapporto con Lewis, sono abbastanza sicuro che firmeremo un nuovo contratto e che questo accadrà molto presto“.

Wolff, oltretutto, ha parlato anche di come i rapporti con il campione del mondo in carica siano migliorati da quando Rosberg non è più la seconda guida della Mercedes: "Ora in squadra c’è un'atmosfera migliore rispetto a quando avevamo Rosberg. Hamilton si trova molto meglio con Bottas e i due rappresentano una coppia davvero bene assortita. Tutto ciò è positivo e produttivo anche per gli ingegneri. La rivalità interna tra Hamilton e Rosberg, infatti, finiva per danneggiare il lavoro di tutti quanti".

