Toto Wolff: "Non abbiamo provato il tempo, sulla macchina di Hamilton c'era qualche problema"

Lewis Hamilton in Aktion auf dem Red Bull Ring in Spielberg

Dal nostro partner OAsport.it

Toto Wolff appare sereno al termine del venerdì dedicato alle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio della Stiria 2020 di Formula Uno. Il team principal della Mercedes ha vissuto una giornata abbastanza tranquilla, con le due vetture che hanno confermato la loro velocità e, anzi, hanno addirittura scelto di non forzare al massimo.

La possibilità che domani la forte pioggia prevista renda necessario cancellare le qualifiche non ha tolto il sonno all’interno del team di Brackley anche se, come spiega il numero uno della Mercedes, qualche discussione c’è stata. "Abbiamo parlato a lungo tra di noi, cercando di capire se avesse senso provare il time attack sin dalla FP2 di oggi - spiega Toto Wolff a speedweek.com -. Alla fine abbiamo optato per non provare la qualifica per cui abbiamo messo in scena una sorta di via di mezzo. Un paio di tentativi non al massimo, ma nemmeno a livello conservativo”.

Formula 1 Verstappen: "La macchina cresce, la Red Bull è sulla strada giusta" DA 2 ORE

Nel complesso Valtteri Bottas è apparso sugli stessi tempi della scorsa settimana, anche se ha chiuso alle spalle di Max Verstappen, mentre per quel che riguarda Lewis Hamilton le problematiche sono state maggiori: "Il suo sesto posto ci lascia un po’ incerti, dato che c’era qualcosa che non andava sulla sua vettura. Dov’era questo intoppo? Se lo sapessimo…”.

Un ennesimo scricchiolio su una W11 che, per il resto, appare totalmente impeccabile e pronta a piazzare la doppietta nella gara di domenica. "Non abbiamo ancora capito dove sia questo problema - ammette il team principal del team di Brackley - l'auto non si comporta nel migliore dei modi quando affronta le curve lente o di media velocità. Stiamo analizzando i dati e cercheremo di capire tutto. A livello generale vedo che Max Verstappen e la Red Bull sono cresciuti rispetto allo scorso weekend, mentre la Racing Point fa davvero paura”.

Play Icon WATCH Bentornato Alonso! Dai primi successi fino alla Dakar e 24h di LeMans, passando per il Rosso Ferrari 00:02:08

GP Styria Verstappen vola nelle libere 2, Hamilton è 6°. Male la Ferrari: Leclerc è 9°, Vettel 16° DA 3 ORE