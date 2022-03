A volte non c'è bisogno di parlare per esprimere i propri pensieri e le proprie posizioni. I piloti di Formula 1, per esempio, possono uitilizzare il proprio casco per lanciare dei messaggi e così ha fatto Sebastian Vettel.

Il casco è bianco, come sempre. Da una parte si legge la scritta "No War" ( "No alla guerra" ndt), con l'hashtag #racingunited ("correre uniti) e il celebre simbolo della pace; dall'altro c'è il profilo di una colomba con un rametto d'ulivo in bocca, anch'essa rappresentazione della pace, di derivazione biblica. Slla parte alta del casco, infine, c'è una banda gialloblù che rappresenta la bandiera ucraina e accanto è riportato uno stralcio di testo della canzone "Imagine" di John Lennon, universalmente riconosciuta come uno dei più potenti e iconici inni all'uguaglianza e alla pace mai scritti.

In particolare, si nota come sia evidenzata in grassetto, ogni volta, la parola "Immagina" e in particolare un verso, solo quello:

Niente per cui uccidere o morire.

