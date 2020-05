Un positivo nel paddock alla ripresa delle gare? Il Mondiale di F1 proseguirà lo stesso

A general view of the grid before the F1 Grand Prix of China at Shanghai International Circuit on April 14, 2019 in Shanghai, China.

Gerard Saillant, capo della commissione medica della FIA, chiarisce lo scenario possibile se una o più persone all'interno del paddock dovessero risultare positive al coronavirus alla ripresa delle operazioni a luglio: "Il Mondiale deve continuare. Sarebbe come chiudere la metro perché si è trovato un passeggero infetto".

La F1 potrebbe essere la prima grande manifestazione sportiva internazionale a ripartire - Gerard Saillant, capo della commissione medica della FIA.

Gli sport motoristici, praticabili all'aria aperta e senza contatto, si preparano per una possibile ripartenza in estate. La F1 ha individuato nel GP d'Austria, in programma il prossimo 5 luglio, la gara di battesimo per il nuovo Mondiale: nonostante la necessaria riduzione del personale, il paddock comprenderà comunque circa 2.000 persone, e che cosa potrebbe succedere se venisse trovata una persona positiva al coronavirus?

Formula 1 Segni di disgelo tra Ferrari e Vettel: contratto biennale con opzione per una terza stagione? DA 4 ORE

A rispondere è Gerard Saillant, luminare che in passato si è occupato, tra l'altro, del ginocchio di Ronaldo e della situazione di Michael Schumacher dopo l'incidente sulle nevi di Meribel, e ora capo della commissione medica della FIA: a marzo, in occasione del GP d'esordio in Australia, la gara era stata cancellata perché tre meccanici erano risultati positivi.

La situazione è cambiata rispetto al GP iniziale d'Australia. Ora abbiamo dispositivi per test rapidi per confermare i casi sospetti e isolare tutti coloro che abbiano avuto un contatto con un positivo. Per me, il Mondiale non dovrà fermarsi di nuovo. È come se chiudessimo la metropolitana perché un viaggiatore era infetto.

Tre gare in Europa, poi si andrà in Oriente

L'idea del circus è disputare le prime tre gare in Europa, tra Austria (Zeltweg), Regno Unito (Silverstone) e Ungheria (Budapest) e poi spostarsi in Oriente, con la speranza di poter correre qualche Gran Premio con il pubblico per recuperare parzialmente le spese. Secondo Saillant, invece, la scelta migliore sarebbe restare nello stesso continente per evitare difficoltà logistiche e legali.

"Singapore o Vietnam avrebbero un'organizzazione medica completamente diversa rispetto agli altri Paesi europei. Già oggi il governo di Singapore potrebbe costringere l'intero paddock a una quarantena di due settimane prima di accedere alla pista. Nei primi tempi sarebbe utile restare nella stessa zona, per sfruttare la maggiore facilità di spostamento".

Play Icon WATCH 7 aprile 1968, la misteriosa morte di Jim Clark: uno dei più grandi piloti della F1 00:00:57

Formula 1 Segni di disgelo tra Ferrari e Vettel: contratto biennale con opzione per una terza stagione? DA 4 ORE