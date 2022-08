Sky, nella quale ha parlato davvero a 360°. Un titolo già in bacheca. Un secondo molto vicino. A nemmeno 25 anni (li compirà il 30 settembre) Max Verstappen sta iniziando a definire questa epoca della Formula Uno come una sua “Era”. Dopo il successo di Abu Dhabi di fine 2021 , l’olandese ha vissuto un mix di emozioni notevole. Dalla gioia per il primo trionfo, alle clamorose polemiche scatenate dalla Mercedes, prima di dare il via ad un 2022 nel quale sta mettendo in mostra una tranquillità che lo rende pressoché impeccabile. Approfittando degli ultimissimi giorni liberi, dato che venerdì prenderà il via il weekend di Spa, il pilota olandese ha rilasciato una bella intervista a, nella quale ha parlato davvero a 360°.

Ad

Il nativo di Hasselt inizia la sua chiacchierata parlando della differenza tra le sfide con Lewis Hamilton e quelle con Charles Leclerc: “Preferisco quella attuale, perché conosco Charles molto bene. E’ un bravo ragazzo, abbiamo la stessa età, per l’esattezza solo tre settimane di differenza, e stiamo lottando contro un avversario di tutto rispetto, le Ferrari”.

GP Russia GP Sochi, la Russia chiede il risarcimento danni per la cancellazione 4 ORE FA

Il leader della classifica generale prosegue nel definire le differenze tra Maranello e Brackley: “Se vincono loro possiamo congratularci e se vinciamo noi possono fare lo stesso. Conosciamo bene le persone del loro team, persino con Mattia Binotto ho un ottimo rapporto. Questo è il senso delle corse, dura competizione in pista, cercando sempre di battere l’avversario, ma fuori si può andare d’accordo. Questo è ciò che davvero apprezzo della stagione in corso”.

Sulla Mercedes, invece, “Super Max” è netto: “Mettiamola così: non trascorrerei il mio sabato sera allo stesso tavolo a ridere con loro… è bello il rapporto che c’è in questo momento, in generale ho grande rispetto per la Ferrari”.

Il portacolori del team Red Bull, quindi, ripercorre la sua carriera: “Se guardo indietro a quando ho iniziato sento di esser stato un vero esordiente, perché era tutto nuovo. Adesso però, dopo anni di esperienza, errori e cose positive ho imparato tanto e capisco la Formula Uno molto meglio. Tuttavia non si è mai perfetti, si può sempre imparare e fare meglio”.

Ultima battuta sull’aver vinto il titolo. Come ha cambiato Max Verstappen anche a livello umano? “Come persona non mi ha cambiato in niente. Questo perché amo correre e mi piace farlo con il mio team, voglio continuare a farlo più a lungo possibile. Abbiamo una buona macchina e possiamo lottare per vittorie e titoli, non sai mai quanto può durare quindi è importante godersi il momento”.

Carlos Sainz: "Uno dei giorni più belli della mia vita"

Formula 1 Ralf Schumacher: "Binotto rischia il posto, la Ferrari si sta suicidando" 03/08/2022 ALLE 09:44