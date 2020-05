Verstappen: "Resto in Red Bull, non sarò io il sostituto di Vettel in Ferrari"

Dal nostro partner OAsport.it

La bomba di mercato è scoppiata ieri in quel di Maranello, con l’annuncio della separazione tra Sebastian Vettel e la Ferrari al termine di questa stagione, dunque a questo punto tutti i tifosi della Rossa ed in generale gli appassionati di Formula 1 si chiedono chi sarà il prossimo pilota della casa emiliana a partire dal 2021. Max Verstappen, sotto contratto con la Red Bull fino al 2023, si è definitivamente auto-escluso dalla lista dei pretendenti per il sedile lasciato vacante dal tedesco quattro volte campione iridato durante una diretta Instagram con David Coulthard.

"Immagino che presto sapremo chi lo sostituirà ma posso già dirti che non sarò io. Resto alla Red Bull. Ho visto arrivare alcune domande che chiedevano se andrò alla Ferrari, ma non ci andrò", ha voluto chiarire l’olandese classe 1997 confermando l’intenzione di laurearsi prossimamente campione del mondo con la Red Bull.

Verstappen è stato poi interpellato sulla situazione della Ferrari e sul possibile sostituto di Vettel nel 2021, lasciando intendere che secondo lui non sarà il suo ex compagno di squadra australiano Daniel Ricciardo: "Un altro pilota avrà l’opportunità di guidare per questo grande team, sono sicuro che prenderanno la decisione giusta. Non credo che sarà un nome italiano. Ma è solo una mia supposizione".

