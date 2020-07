Vettel, clamoroso ritorno in Red Bull nel 2021? Il pilota della Ferrari potrebbe sostituire Albon

Dal nostro partner OAsport.it

Si dovrebbe decidere nelle prossime settimane il futuro di Sebastian Vettel che al termine della stagione lascerà la Ferrari per fare posto al giovane Carlos Sainz. L’ultima indiscrezione riportata da Sky Sport aprirebbe al clamoroso ritorno del tedesco alla Red Bull, nel team in cui ha vinto 4 titoli mondiali consecutivi dal 2010 al 2013, anche se per il momento non c’è ancora nulla di concreto.

Il patron Dietrich Mateschitz avrebbe dato infatti mandato ad Helmut Marko di riprendere il pilota tedesco per il 2021 al posto del thailandese Alexander Albon. Si tratta ancora di un’ipotesi, che va comunque ad aggiungersi ad un’opzione molto interessante come quella del progetto Racing Point (dal 2021 Aston Martin). Il pilota di Heppenheim non sembra però farsi distrarre in questo periodo dal mercato e dai rumour che lo riguardano, mettendo in evidenza tutte le sue qualità al volante di una SF1000 lontana anni luce dalle Mercedes, ma più competitiva in Ungheria rispetto al doppio round austriaco di Zeltweg. Il quattro volte campione iridato ha fatto il suo in qualifica, precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc (per il secondo weekend di fila) sul giro secco e raccogliendo un incoraggiante 5° posto in vista della gara.

Vettel si è confermato a proprio agio all’Hungaroring, un circuito che lo ha visto entrare ininterrottamente nella top-5 in qualifica dal 2009 in poi. Il 33enne va a caccia di un risultato di prestigio (il podio?) per riscattare un avvio di campionato molto complicato tra sfortuna (tamponato da Leclerc in gara 2), errori (testacoda in gara 1) e scarsa competitività della vettura, in modo da raccogliere punti molto importanti per la sua classifica e soprattutto per il morale in vista del prosieguo di una stagione praticamente senza soste. In questo fine settimana Sebastian ha guidato meglio di Charles a parità di mezzo, ma i punti si fanno la domenica ed ogni bilancio va dunque congelato in attesa della gara.

