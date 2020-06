Vettel in Mercedes nel 2021? No, la Scuderia tedesca punta tutto su George Russell

Dal nostro partner OAsport.it

I motori in F1 stanno per accendersi e l’attesa per l’inizio del campionato in Austria, con il GP del 5 luglio, cresce. La pandemia globale, come è noto, ha sconvolto i piani del Circus e gli organizzatori sono stati costretti a riprogrammare il tutto. Al momento, sono noti i primi otto round, numero minimo per rendere valida la stagione.

A scompaginare, però, la situazione c'è stato anche l’addio di Sebastian Vettel alla Ferrari (addio che scatterà al termine del Mondiale 2020). Il tedesco e la Scuderia di Maranello hanno deciso di prendere strade diverse e quindi sul sedile della Rossa l’anno prossimo ci sarà lo spagnolo Carlos Sainz Jr. (attuale pilota della McLaren). Nell’effetto domino, l’australiano Daniel Ricciardo si calerà nell’abitacolo della monoposto di Woking nel 2021 e per questo, un posto in Renault sarà vacante.

I nomi in lizza sono diversi: il già citato Vettel, lo spagnolo Fernando Alonso e il finlandese Valtteri Bottas. Il pilota finnico, infatti, potrebbe non essere riconfermato in Mercedes e quindi optare per essere alla guida della vettura anglo-francese per la prossima stagione. La Stella a tre punte, stando a quelle che sono le indiscrezioni, vorrebbe infatti mettere al fianco del pluricampione del mondo Lewis Hamilton il britannico George Russell.

Il campione del mondo della F2 nel 2018 è senza dubbio tra i piloti della nuova generazione più talentuosi ed è già nell’orbita Mercedes. Per questo Toto Wolff vorrebbe dare una chance al classe ’98 nativo di King’s Lynn, che l’anno scorso non ha potuto fare molto al volante di una Williams disastrosa. Wind of change a Brackley? Sembrerebbe di sì, ma si attendono nelle prossime settimane segnali di conferma.

