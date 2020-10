Sebastian Vettel ha scelto: nonostante il record di vittorie in carriera che Hamilton è pronto a conquistare in solitaria già dal prossimo Gran Premio, il migliore di sempre per il pilota tedesco rimane Michael Schumacher. Senza troppi giri di parole Seb, ma d'altronde al cuore non si comanda: cresciuto con negli occhi le immagini dei successi di Schumi, il tedesco della Ferrari ha sempre visto il proprio connazionale come l'idolo dell'infanzia, il migliore in assoluto, l'uomo capace di far sognare milioni di persone, Sebastian Vettel compreso. Vettel è sicuro, Lewis Hamilton supererà il primato di Schumacher, ma non per questo potrà essere considerato il miglior pilota della storia della Formula 1: