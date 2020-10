Ancora male Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari non è andato oltre il 14° tempo finale delle qualifiche del GP dell’Emilia Romagna , 13° round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Imola il teutonico ha palesato ancora una volta tutte le sue difficoltà con la Rossa, non trovando mai la quadra in termini di assetto e di velocità. Ci ha provato Sebastian, ma il cronometro non l’ha premiato. Pertanto, si prevede una nuova gara di sofferenza su un circuito che non facilita neanche le eventuali chance di sorpasso.

"Sinceramente all'inizio del turno le sensazioni con la macchina erano buone, ma poi non sono riuscito a trovare quella velocità che su questa pista è fondamentale. Un tracciato dove è necessario spingere sempre. Per questo i tempi non sono arrivati e sono anche andato oltre i limiti della pista nel mio ultimo tentativo per cercare di fare qualcosa di meglio. Difficile dire cosa potremo fare in gara, certo se si ritirassero tutti…(sorride). Partiamo molto indietro, per cui anche la strategia sarà importante. Siamo su una pista dove non abbiamo corso, per cui ci potrebbero essere delle sorprese, anche se su questo layout superare sarà complicato. Credo dovremmo fare tutti una sola sosta, ma dipenderà dal degrado delle gomme", le parole di Vettel ai microfoni di Sky Sport.