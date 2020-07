Vettel si mette sul mercato: "Un'offerta da Red Bull? Accetterei, sono qui per competere"

Nella conferenza stampa dei piloti di F1 del giovedì, prima del secondo appuntamento in Austria, Sebastian Vettel torna a parlare del futuro lontano dalla Ferrari: "Red Bull? Non direi di no".

Sebastian Vettel (Ferrari)

"Conosco ovviamente bene la Red Bull. La recente apparizione in un video Red Bull non ha nulla a che vedere con un mio potenziale ritorno. So che erano forti quando c'ero io e so che lo sono ancora. Sono qui per competere, quindi probabilmente accetterei un sedile Red Bull qualora dovesse arrivasse la chiamata"

SULLA RACING POINT?

"La Racing Point? Non ci sono notizie, come ho già detto ancora non so cosa accadrà. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi vedremo quali opportunità si potranno presentare. La Racing Point mi ha fatto un'ottima impressione, conosco parte del team per via del mio passato e sono competitivi".

SULLA NUOVA GARA QUESTO WEEKEND

"Credo che sia un'opportunità enorme avere un'altra gara sullo stesso circuito, in modo da poter avere una risposta immediata per quanto riguarda gli aggiornamenti. Abbiamo trovato un paio di cose che potrebbero aver contribuito alla mia prestazione negativa in gara nel weekend scorso: ho un vivido ricordo di quanto fatto pochi giorni fa e spero che gli aggiornamenti possano contribuire a fare il passo avanti che ci aspettiamo".

Daniela Ricciardo (Renault)

"E’ una cosa molto positiva per tutto l’ambiente che Alonso sia ritornato in F1. Sapevo che c’era questa possibilità, ma non potevo immaginarmi esattamente se e quando si sarebbe concretizzata. E’ sicuramente un valore aggiunto per la nostra categoria perché Fernando ha tantissima esperienza ed è sempre uno dei migliori piloti. E poi ammetto che, vista l’età, il fatto che ci sia lui mi rende meno vecchio".

SULLA SCORSA GARA

"Visto quanto è accaduto in corsa con la presenza della Safety Car, sono certo che avremmo potuto fare un bel risultato. Comunque possiamo rifarci già in questo fine settimana perché mi sento abbastanza bene con la macchina. Dobbiamo migliorare ancora alcuni aspetti del set-up, ma le prestazioni del primo round qui a Spielberg mi confortano. Credo che abbiamo appreso molto da quanto è accaduto precedentemente e quindi non possiamo che fare meglio".

SULLE DIFFERENZE CON LA GARA PRECEDENTE

"Ci sono notevoli differenze di velocità, la lotta in pista si è fatta molto intensa e posso dire di essere soddisfatto del mio risultato. Nelle prove libere non è andata troppo bene, invece, ho avuto alcuni problemi con la messa a punto, mentre in gara la guidabilità della vettura è migliorata".

