Mancano ancora nove giorni a Natale, ma è già tempo di regali in casa di Charles Leclerc. Il monegasco è reduce da una stagione difficoltosa con la Ferrari, soltanto un paio di lampi gli hanno permesso di salire sul podio, ma l’ottavo posto nella classifica finale del Mondiale F1 è un risultato molto modesto per un pilota del suo talento e con le sue ambizioni. Sperando in un 2021 più propizio, il 23enne ha intanto potuto scartare uno dei doni più attesi: un nuovo pianoforte.