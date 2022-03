Anche il secondo Gran Premio della stagione di Formula 1 2022 regala. Protagonisti durante il GP dell'Arabia Saudita , ancora una volta,. Così come accaduto in Bahrain , "" e il campione del mondo ingaggiano un corpo a corpo per diversi giri, valevole per la vittoria. Se nella gara inaugurale Leclerc ha avuto la meglio,

Succede tutto nelle tornate conclusive del Gran Premio sul circuito cittadino di Jeddah, in particolare tra il lungo tratto dritto che precede l'ultima curva 27 e il rettilineo del traguardo. Charles Leclerc è riuscito a passare in testa poco prima della metà gara, approfittando dell'ingresso ai box in regime di safety car poco prima della gara, uscendo dalla pit lane davanti a Sergio Perez, entrato pochi giri prima per il cambio gomme. Una seconda virtual safety car cambia nuovamente le carte in tavola, con Verstappen che si fa sotto al monegasco a meno di 10 giri dalla conclusione.