Tanta incertezza in Ferrari in questo momento: una macchina che non va e la posizione scomoda di due piloti che si trovano a combattere con un mezzo non all'altezza della situazione. Se il destino del tedesco Sebastian Vettel è ormai segnato e lontano da Maranello (direzione Aston Martin nel 2021), per il monegasco Charles Leclerc la storia è diversa. Il 22enne nativo del Principato ha un contratto fino al 2024, ma guardando a quanto sta avvenendo nella scuderia il futuro non è così roseo.