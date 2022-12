Toto Wolff, team principal Mercedes, riguardo i recenti sviluppi della telenovela Mattia Binotto-Ferrari. Il team principal dealla Rossa si dimetterà ufficialmente a fine anno, lasciando Maranello dopo 28 anni. In Ferrari, al momento, regna l'incertezza sull'identikit del prossimo manager. Oltre a C'è del veleno nelle parole di, team principal Mercedes, riguardo i recenti sviluppi della telenovela. Il team principal dealla Rossa si dimetterà ufficialmente a fine anno, lasciando Maranello dopo 28 anni. In Ferrari, al momento, regna l'incertezza sull'identikit del prossimo manager. Oltre a Frederic Vasseur dell'Alfa Romeo, non è stato avanzato alcun nome. E regna ancora più incertezza riguardo il futuro di Binotto all'interno del circus. Porte aperte proprio in Mercedes?

Ad

Toto Wolff non la vede così: "No, penso che ci siano stati troppi cocci tra noi, negli ultimi due anni, perché ciò sia possibile. Mattia conosce a fondo la Formula 1 e magari troverà un ruolo in un altro team", risponde il manager austriaco al podcast ufficiale della F1.

Formula 1 Ufficializzate le sedi delle sei Sprint Race del prossimo anno 11 ORE FA

Wolff: "Binotto era sotto una pressione tremenda"

Poi qualche frecciatina nei confronti dell'ormai ex rivale: "Mattia Binotto è rimasto team principal della Ferrari più a lungo di quanto mi aspettassi". E ancora: "Era chiaro da sempre che fosse sotto una pressione tremenda. Se sei team principal della Ferrari,è meglio che tu abbia un buon accordo di uscita. Ora, probabilmente, si è arrivati a una decisione inevitabile, ma ha resistito più di quanto immaginavo". Delle dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi: non tira buona aria tra i due, e a livello lavorativo le loro strade non sono destinate a conciliarsi tanto presto.

Crozza-Binotto sul rincaro benzina: "Le nostre Ferrari vanno a pellet..."

Formula 1 FIA: "Budget Cap? Sanzione Red Bull equa. I rivali volevano il sangue" 04/12/2022 ALLE 15:18