In attesa di conoscere ufficialmente il futuro a livello contrattuale di Lewis Hamilton e Toto Wolff, quest’ultimo ha chiarito ancora una volta l‘intenzione da parte di Mercedes di continuare a gareggiare nel Mondiale di Formula 1.Il Team Principal sei volte campione del mondo ha infatti voluto spiegare meglio gli sviluppi futuri del progetto Mercedes in F1, che comprenderà una maggiore visibilità e coinvolgimento di AMG. Per il momento quindi, la casa di Stoccarda non sembra intenzionata a lasciare il circus dopo aver dominato in lungo e in largo l’era ibrida cominciata nel 2014. Ecco quanto dichiara a The Race: