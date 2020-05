Wolff raffredda la pista Vettel-Mercedes: "Siamo fedeli ai nostri attuali piloti"

Dal nostro partner OAsport.it

Dopo l’annuncio della separazione con la Ferrari al termine del 2020, tra gli addetti ai lavori della F1 c’è grande curiosità di conoscere il futuro prossimo di Sebastian Vettel. Una delle voci più insistenti e affascinanti degli ultimi giorni riguarda un possibile approdo del pilota nato ad Heppenheim alla Mercedes, magari a formare un tandem da urlo con il campione del mondo in carica Lewis Hamilton: nella mattinata odierna, però, ci ha pensato Toto Wolff, team principal della scuderia tedesca, a raffreddare gli entusiasmi e ad allontanare Vettel dalle Frecce d’Argento.

“Siamo fedeli ai nostri attuali piloti e non vogliamo iniziare i colloqui in un momento in cui la stagione non è nemmeno iniziata” ha detto Wolff alle emittenti tedesche RTL e Ntv. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono sotto contratto con la Mercedes fino al termine della stagione e la priorità del team tedesco è quella di parlare con loro prima di valutare eventuali alternative.

L’idea Vettel sarebbe fantastica da un punto di vista tedesco ma dobbiamo rimanere fedeli ai nostri principi. La lealtà è importante ed è uno dei nostri valori. Conosco Vettel come persona, è molto semplice e rappresenta valori simili a quelli che ho. Come atleta, è un campione del mondo per quattro volte, quindi non è necessario discutere le sue prestazioni

