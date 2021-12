Formula 1

Wolff: "Ricorso? Avremmo vinto in qualunque tribunale ma non volevamo vincere il titolo in aula"

FORMULA 1 - Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha spiegato il motivo per cui la scuderia di Brackley ha deciso di non adire appello alla decisione della direzione gara e non portare su altri tavoli la contesa: "Avremmo vinto in qualsiasi aula di tribunale ma noi volevamo vincere in pista. Ora serve chiarezza perché le regole vanno applicate in maniera equa e non travisata".

00:00:59, 25 minuti fa