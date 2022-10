McLaren si è esposta su questa vicenda, dimostrandosi molto arrabbiata. Il capo della casa automobilistica inglese, Zak Brown, ha infatti inviato una lettera alla Fia, con toni duri. Un testo che è stato inoltrato anche agli altri team che hanno rispettato i vincoli di spesa e a Stefano Domenicali, CEO della Formula One Group. Archiviata la corsa al titolo mondiale del 2022, con la seconda sinfonia dell’inarrestabile Max Verstappen , in Formula 1 l’unico tema di cui tutti parlano insistemente è il budget cap La sua violazione da parte di Red Bull e Aston Martin ha scosso l’intero Circus, le altre scuderie in particolare sono sull’attenti e pronte a contestare la decisione finale della Fia. L’Aston Martin ha commesso soltanto un’infrazione procedurale, mentre il team di Milton Keynes ha proprio speso più del consentito. Inevitabile quindi la polemica dei rivali, che ritengono che la battaglia non sia avvenuta ad armi pari, e vorrebbero una penalità pesante. Non solo Ferrari e Mercedes, anche lasi è esposta su questa vicenda, dimostrandosi molto arrabbiata. Il capo della casa automobilistica inglese,, ha infatti inviato, con toni duri. Un testo che è stato inoltrato anche agli altri team che hanno rispettato i vincoli di spesa e a Stefano Domenicali, CEO della Formula One Group.

LA LETTERA DI BROWN

Zak Brown ha un’idea molto chiara sulle violazioni, anche quelle procedurali: “Costituiscono un imbroglio offrendo un vantaggio significativo rispetto ai regolamenti tecnici, sportivi e finanziari. Un team che ha speso oltre il limite ha ottenuto un vantaggio ingiusto nello sviluppo dell’auto sia per la stagione in corso sia in quella successiva”. Per questo, il capo della McLaren ha richiesto alla Fia una sanzione severa. Una semplice multa, secondo lui, “non sarebbe adeguata”. Le punizioni anche per un’infrazione inferiore al 5% del budget cap, come quella della Red Bull stando ai rilievi della Commissione federale dei revisori dei conti, possono essere diverse. La Fia potrebbe optare per una limitazione rispetto alla galleria del vento oppure per una riduzione del budget cap futuro. O altre soluzioni ancora. Per Brown però è molto importante la trasparenza in questa vicenda, quindi la comunicazione pubblica “sia dei dettagli delle violazioni sia delle relative sanzioni”.

