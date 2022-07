Zhou Guanyu è pronto per tornare in auto in quel di Spielberg, sede questo fine settimana dell’edizione 2022 del GP d’Austria. Il Mondiale di F1 continua senza sosta, il noto impianto del Red Bull Ring accoglie una nuova sfida con la Ferrari che cerca il bis dopo l’acuto in Gran Bretagna con lo spagnolo Carlos Sainz.

Il cinese è atteso regolarmente sulla griglia di partenza dopo il terribile incidente che ha caratterizzato il primo giro della corsa di settimana scorsa. Il cappottamento all’Abbey dell’Alfa Romeo è stato spaventoso, un crash che poteva avere delle conseguenze ben peggiori per il compagno di squadra del finnico Valtteri Bottas.

L’ex protagonista della FIA F2 ha rilasciato alla propria formazione: “Nel momento in cui ho lasciato Silverstone domenica scorsa non vedevo l’ora di risalire in macchina. È stato un grande incidente e ancora una volta sono grato per i miglioramenti in termini di sicurezza degli ultimi anni. Tutto questo mi ha permesso di non avere infortuni. Tutto è alle spalle, ora mi sto concentrando sul GP che effettueremo questa settimana”.

Il primo cinese della storia a gareggiare nel Mondiale ha concluso dicendo: “La nostra prestazione in Gran Bretagna sembrava promettente, la macchina aveva un buon passo. Questo fine settimana abbiamo una Sprint Race, un format che ho potuto sperimentare solo ad Imola. Credo che sia una buona opportunità per noi per metterci in una buona posizione per domenica”.

