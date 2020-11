Durante la gara il britannico Callum Ilott (Uni-Virtuosi), facente parte anch’egli della FDA come il vincitore e Schumi Jr., ha cercato di mettere pressione al leader della classifica generale Mick Schumacher, ma nel tentativo di superarlo ha colpito la Carlin di Jehan Daruvala: per l’indiano gara finita e l’inglese, oltre a dover riparare la vettura ai box, ha dovuto scontare un drive-through. Per Ilott 16° posto finale e distacco da Mick salito a 14 lunghezze, tenuto conto del settimo posto del tedeschino, autore di una gara accorta. A punti, infatti, sono andati anche il neozelandese Marcus Armstrong (altro pilota della Ferrari Drivers Academy), classificatosi in quarta posizione, a precedere il cinese Guanyu Zhou (Uni-Virtuosi) a 15″133, il danese Christian Lundgaard (ART Grand Prix) a 18″564, Schumacher (PREMA Racing) a 20″741 e il brasiliano Felipe Drugovich (MP Motorsport) a 23″510.