Incredibile incidente in Formula 2: si poteva finire in tragedia, ma per fortuna la si è solo sfiorata grazie alla presenza dell'halo sulle monoposto in gara.

Il pericolo parte da lontano: Dennis Hauger e Roy Nissany avevano iniziato a darsi battaglia dalle prime battute dalla partenza ed è stato fatale un sorpasso. Hauger prova infatti a passare Nissany, ma quest'ultimo resiste e costringe l'avversario a uscire di pista. Da lì però Hauger rientra malamente tagliando una curva e andando dritto. Quella curva la stava affrontando proprio Nissany, che si ritrova improvisamente la macchina di Hauger sopra la testa: l'avversario, nel tagliae involontariamente la curfa, si era infatti ritrovato di fronte a un terreno disomogeneo e, prendendo in pieno un cordolo, la sua auto si è impennata ed è decollata, atterrando appunto su quella di Nissany. avevano iniziato a darsi battaglia dalle prime battute dalla partenza ed è stato fatale un sorpasso. Hauger prova infatti a passare Nissany, ma quest'ultimo resiste e costringe l'avversario a uscire di pista. Da lì però Hauger rientra malamente tagliando una curva e andando dritto. Quella curva la stava affrontando proprio Nissany, che si ritrova improvisamente la macchina di Hauger sopra la testa: l'avversario, nel tagliae involontariamente la curfa, si era infatti ritrovato di fronte a un terreno disomogeneo e, prendendo in pieno un cordolo, la sua auto si è impennata ed è decollata, atterrando appunto su quella di Nissany.

Per fortuna, come dicevamo, l'halo ha fatto il suo dovere. Il telaio a forma di infradito (come molt hanno fatto notare) montato sulle vetture è davvero un espediente efficace per fare in modo che la testa dei òpiloti sia protetta, sia negli impatti dall'alto sia in caso di ribaltamenti.

