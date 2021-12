Si è aperta con non poca confusione la domenica di Jeddah dove l'ultima gara del weekend, che avrebbe dovuto prendere il via alle 15:25 ora italiana, è partita con oltre mezz’ora di ritardo a causa di lavori alle barriere di protezione che si sono protratti per oltre mezzora dopo un terribile incidente che ha visto coinvolti Théo Pourchaire ed Enzo Fittipaldi. Grande spavento ma per fortuna i due piloti protagonisti del violento botto non sono in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente

Il pilota francese dell’ART Grand Prix, autore del terzo crono in qualifica, allo spegnimento del semaforo è rimasto piantato sulla sua casella in griglia a causa di un guasto alla sua monoposto. Schiavato da buona parte del gruppo di vetture che sopraggiungeva alle sue spalle, Pourchaire è stato centrato in pieno da Enzo Fittipaldi (Charouz Racing System) che non si è accorto del pericolo e ha tamponato violentemente la ART con alcuni detriti finiti anche nella corsia box.

Seguono aggiornamenti!

