"Il cognome Schumacher? Una benedizione, ma anche una maledizione". Così parla David Schumacher, figlio di Ralf e attuale pilota in F3 con il team italiano Trident. In un’intervista a Speedweek dice: "Non so come sarebbe se non avessi questo cognome. Sono cresciuto così e mi ci sono abituato. Maledizione o benedizione? Penso entrambe le cose. Al momento però essere uno Schumi non è affatto fastidioso. Quasi nessuno mi riconosce e posso vivere la mia vita come voglio, in pace e tranquillità".

La popolarità del cugino Mick

"Dopo una gara di F2 a Budapest ero a cena fuori con lui, e improvvisamente avevamo il nostro tavolo circondato da 15 persone. Ora che è in F1, è diventato un tipo molto più aperto e riesco a vederlo più spesso. Dopo il GP del Belgio, siamo andati in un kartodromo del posto. Io contro lui, e ho vinto io. Ci divertiamo molto anche se giochiamo poco insieme".

Il sogno di affrontarlo in F1

"Spero di farcela. Con un rivale di famiglia, si dà sempre il massimo. Abbiamo fatto una stagione insieme tra gli junior nei kart, nell'anno del mio debutto. Ero stato più veloce di lui in una gara sotto la pioggia, l'ho passato all'ultimo giro e alla curva successiva mi ha colpito da dietro. Volevo davvero vincere quella volta". Per lui però non c’è tempo per i ricordi, nel weekend del 26 settembre infatti l’ultimo degli Schumacher dovrà concentrarsi sul finale di campionato di F3 a Sochi. Attualmente è 11° con 55 punti. "So che posso salire di livello, ma devo dimostrarlo in pista".

