Si chiude con un Eprix pirotecnico questa lunga stagione di Formula E. A Berlino festeggiano Nick De Vries e la Mercedes che conquistano i titoli di campioni del mondo della classe elettrica. La gara è stata vinta da Norman Nato, abile a gestire la strategia degli attack mode, al volante della Rokit Venturi. Secondo posto per Rowland (Nissan) davanti a Vandoorne (Mercedes) che non è riuscito a capitalizzare la pole position. Per De Vries è sufficiente l'ottavo posto per diventare campione, disastro per la maggior parte dei suoi rivali incappati in sciagure di varia natura.

Gara a eliminazione

La gara inizia subito con un clamoroso colpo di scena. Mitch Evans era dato favorito per il titolo, dopo le qualifiche di questa mattina che lo inserivano al terzo posto in griglia. Il pilota della Jaguar rimane fermo al momento dello start e viene centrato da Edoardo Mortara (Rokit Venturi) al posteriore. Ko immediato per due protagonisti di questa stagione e bandiera rossa.

Si riparte dopo una lunga sosta e c'è subito un altro incidente. Jake Dennis, altro pretendente al mondiale, sbaglia in frenata di curva 1 e finisce a muro. Fuori dai giochi anche il pilota BMW.

A metà gara contatto tra Di Grassi e Da Costa. Il campione in carica viene schiacciato verso il muro e conclude in anticipo l'ultima gara della stagione, dicendo addio ai sogni di bis iridato.

De Vries campione, Mortara secondo

Un'autentica beffa per Edoardo Mortara che con l'incidente in avvio non si è potuto giocare le ultime possibilità, in una classifica finale che lo vede al secondo posto a -7 da De Vries. Terzo posto per Dennis, un punto sotto l'italo-svizzero.

Mercedes beffa Jaguar

La casa tedesca domina anche la categoria delle monoposto elettriche. Beffa atroce per Jaguar che raccoglie pochissimo da questa ultima tappa e si vede sopravanzare dalle frecce d'argento nella classifica costruttori.

