Dopo la pioggia e le polemiche di gara 1, oggi abbiamo vissuto un E-Prix più lineare sul circuito di Valencia. Jake Dennis, scattato dalla pole, non sbaglia nulla e regala il primo successo stagionale alla BMW. Ottima la strategia di mantenere basso il ritmo nella prima metà di gara. Alle sue spalle decisivo il contatto tra Nato (Rokit Venturi) e Lynn che stavano lottando per il secondo posto. Nato, penalizzato di 5 secondi, chiude quinto mentre il pilota della scuderia indiana risale e chiude sul podio appena dietro a Lotterer. Prestazioni convincenti di Rowland, quarto su Nissan, e di Rast sesto con l’Audi.

Classifica Mondiale invariata

Sesta gara della stagione che non regala scossoni in classifica generali. De Vries si mantiene in vetta nonostante il 16esimo posto odierno. Errore pesante di Vandoorne che in una fase di lotta con Buemi impatta sul muro ed è costretto al ritiro. Rimane così a -9 dal compagno di squadra. Senza punti anche Bird della Jaguar (14°) e sempre terzo nella generale.

Tra i costruttori, Mercedes rimane davanti a Jaguar di 23 punti.

Prossimo appuntamento sabato 8 maggio con l’E-Prix più prestigioso del calendario nella magnifica cornice di Monte Carlo.

