Mitch Evans regna in Italia imponendosi anche nella race-2 di Roma della FIA Formula E. Week-end perfetto per il neozelandese di Jaguar che replica il successo di ieri, il terzo della propria carriera tra i muretti della Capitale. Secondo posto per il francese Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) davanti all’olandese Robin Frijns (Envision Racing).

Il tedesco André Lotterer (Porsche) è stato uno dei protagonisti del via con un bellissimo sorpasso all’esterno del britannico Jake Dennis. L’alfiere di Andretti ha prontamente risposto all’ex vincitore della 24h di Le Mans che tentava di mettere pressione anche al francese Jean-Éric Vergne (DS Techeetah). L’ex pilota di F1 ha tenuto la test della competizione dopo il primo passaggio, mentre il neozelandese Mitch Evans ed il britannico Sam Bird inseguivano Lotterer, rispettivamente in quarta e quinta posizione.

Dennis ha iniziato a soffrire l’assalto dei rivali e dopo pochi minuti ha ceduto il passo a Lotterer ed ad Evans. Bene anche oggi l’olandese Robin Frijns (Envision Racing), secondo ieri con una qualifica perfetta. L’ex vincitore della 24h Le Mans (LMP2) si è portato al quinto posto alle spalle di Dennis scavalcando la Jaguar di Bird. Ottimo passo per Mitch Evans che dopo essersi sbarazzato di Lotterer si è messo all’inseguimento di Vergne. Il ‘kiwi’ ha colmato il gap con il transalpino a 29 minuti dalla fine, fase che ha preceduto un problema tecnico per Antonio Giovinazzi. Il #99 di Dragon/Penske si è fermato lungo la pista, mentre anche l’elvetico Edoardo Mortara (Venturi) si ritirava dopo aver danneggiato l’auto in un contatto con il portoghese Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah).

La direzione gara ha deciso di chiamare in pista la Safety Car per permettere ai commissari di rimuovere la monoposto di Giovinazzi. Continua l’apprendimento del pugliese nella Formula E, categoria complessa in cui non è facile primeggiare. Vergne ha guidato la corsa alla bandiera verde davanti ad Evans, Lotterer, Dennis e Frijns. Alla green flag Vergne si è di fatto spostato lasciando passare Evans, mentre Lotterer doveva difendersi da Frijns e Dennis. Più staccate, invece, le Mercedes con il belga Stoffel Vandoorne (Mrecedes) in sesta piazza e l’olandese Nick De Vries in 13ma posizione. A 20 minuti dalla conclusione si è accesa la lotta per l’attack mode. Frijns ed Evans rispettivamente quarto e quinto, sono stati i primi ad azionare la potenza extra, una mossa seguita nel passaggio seguente da Lotterer. La Porsche ha risposto ai rivali che provavano a mettere pressione a Vergne ed a Evans.

Il francese si è presto arreso a Frijns che in pochi metri ha ripreso e beffato anche Evans. Vergne ha attivato l’attack mode a 17 minuti dalla fine, una decisione che gli è costata il sorpasso da parte di Lotterer e Bird, in pista all’inseguimento di Evans che preferiva restare in pista senza i minuti di potenza extra usati dai rivali. Frijns si è messo a dettare il ritmo su Lotterer ed Evans, il più conservativo del gruppetto di testa davanti a Vergne. La prova è stata nuovamente bloccata a 10 minuti dalla fine in seguito ad un problema per il britannico Alexander Sims (Mahindra Racing). A 5 minuti dalla conclusione Evans ha attivato l’attack mode e si è subito messo all’attacco di Frijns e Lotterer, rispettivamente primo e secondo. Come accaduto nella race-1 la prova è stata protratta di 5 minuti, un vero e proprio regalo per Evans che dopo aver scavalcato l’Envision Racing di Frijns si è messo all’inseguimento della Porsche di Lotterer. Nulla da fare per il teutonico che ha ceduto il posto all’neozelandese.

La Jaguar ha salutato il gruppo, mentre Vergne passava Lotterer e si inseriva al secondo posto. Finale incredibile per Frijns che dopo aver agguantato il terzo posto si è messo all’inseguimento del leader. La gara, dopo una breve SC per rimuovere l’auto del neozelandese Nick Cassidy è finito contro le barriere dopo un contatto con Bird, è ripresa per un ultimo giro che non ha cambiato le carte in tavola. Piccola pausa ora per Il Mondiale riservato alle monoposto elettriche che tornerà a fine aprile in quel di Montecarlo nella medesima pista della F1.

