La Formula E, serie automobilistica dedicata esclusivamente a monoposto spinte da motori elettrici, sta per ricominciare. Tutti a caccia del titolo del pilota António Félix da Costa e del costrutttore DS Techeetah, dunque, per una nuova entusiasmante avventura. Il campionato mondiale FIA partirà col Gran Premio d’Arabia Saudita in programma venerdì 26 febbraio e toccherà anche l’Italia il 10 aprile con il Gran Premio di Roma. Vediamo in dettaglio calendario e composizione di scuderie e piloti.