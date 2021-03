Buone notizie per gli appassionati di Formula E: le tappe di Roma e Valencia si sdoppiano, con due Round aggiuntivi che andranno a rimpolpare una settima stagione fortemente condizionata dalla pandemia. Doppio appuntamento, allora, a Roma, con il terzo Round della stagione originariamente previsto per il 10 aprile che verrà raddoppiato il giorno seguente. Nella capitale italiana, infatti, l'11 aprile andrà in scena anche il quarto Round. La stessa cosa, poi, accadrà per l'E-Prix di Valencia, con quinto e sesto Round che si svolgeranno in terra spagnola il 25 e 26 aprile. A queste tappe seguiranno, secondo quanto stilato dal calendario attuale, quelle di Monaco, Marrakesh e il doppio appuntamento di Santiago del Cile.

La Federazione, in ogni caso, ci tiene a precisare come il monitoraggio legato alla pandemia da COVID-19 rimarrà - comunque - costante, in relazione alla propria comunità di team, costruttori, partner, emittenti e città ospitanti. Ogni aggiornamento del calendario, infatti, dipende dalle restrizioni di viaggio, oltre che dai protocolli adottati dalle singole amministrazioni locali e sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Automobilistico Mondiale della FIA.

