C'era grande attesa per le qualifiche della Formula E sul circuito classico di Monaco. Aspettative di spettacolo confermate da una sessione di qualifica giocata sul filo dei centesimi. Il più veloce è risultato Antonio Felix Da Costa (1.31.317) che insieme alla Ds mette a segno la seconda Super Pole stagionale. Grande prestazione anche per Robin Frijns, su Envision, secondo per 12 millesimi e migliore dei big. Vicinissimi anche Evans della Jaguar e Vergne, compagno di squadra di Da Costa e ultimo vincitore sulle strade di Montecarlo. Completano la top six Gunther (BMW) e Rowland (Nissan) più staccati.

In questo settimo round della stagione, sessione poco brillante per le Mercedes: Vandoorne solo 15esimo mentre il leader del campionato De Vries partirà addirittura 23esimo. Una gara che in prospettiva classifica iridata può premiare quindi Frijns che al momento è terzo alle spalle dei due piloti Mercedes. E Prix di Monaco che scatterà questo pomeriggio alle 16:04.

