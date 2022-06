Mitch Evans ha conquistato il primo E-Prix di Jakarta della storia del Mondiale Formula E. Terzo acuto in questo 2022 per il neozelandese di Jaguar che lascia l’Indonesia da leader della graduatoria generale dopo una prova semplicemente perfetta.

DS Techeetah contro tutti allo spegnimento dei semafori. Il francese Jean Éric Vergne ed il portoghese Antonio Felix Da Costa, rispettivamente primo e secondo in griglia hanno mantenuto il primato nei primi giri, una fase che ha preceduto l’ingresso della Safety Car per rimuovere una ruota persa dal britannico Oliver Rowland (Mahindra Racing).

La ripartenza ha visto un deciso assalto di Mitch Evans (Jaguar), abile ad approfittare di un errore dei rivali per prendere la seconda piazza. Il neozelandese si è messo all’inseguimento dell’ex pilota di F1 che continuava a gestire il primato tra i muretti indonesiani.

A 34 minuti dalla conclusione è arrivato il primo ‘ingresso nell’Attack Mode’. Vergne ha aperto a sorpresa le danze rientrando in seconda piazza. Evans e Da Costa hanno risposto il passaggio seguente al due volte campione che riprendeva la vetta del gruppo su Mortara.

L’elvetico prenderà la ‘potenza extra’ nei minuti seguenti, mentre Evans cercava disperatamente di infilare Vergne. Il transalpino ha dovuto subire l’assalto del neozelandese nella parte finale della gara. Il #9 del gruppo ha attivato il secondo ed ultimo ‘Attack Mode’ a 12 minuti dalla conclusione riuscendo a mantenere la propria piazza su Da Costa.

Il padrone del doubleheader di Roma ha avuto la possibilità di ricucire il gap con la testa della corsa e di attaccare nella parte conclusiva dell’evento. La missione è stata compiuta alla perfezione dal ‘kiwi’, leader della corsa al 32mo passaggio. Evans non ha lasciato scampo all’avversario con un sorpasso perfetto in curva 7, la medesima piega in cui all’inizio della gara aveva infilato Da Costa.

La gestione dell’energia è stata decisamente migliore da parte di Vergne che nel penultimo giro è diventato sempre più ingombrante negli specchietti del nativo di Auckland. Il duello si è ampliato ad Edoardo Mortara che ha tentato di beffare entrambi gli avversari. Il passaggio conclusivo è stato oltremodo interessante, Evans è stato perfetto fino alla bandiera a scacchi.

Piccola pausa ora per il Mondiale della Formula E che tornerà ad inizio luglio dal Marocco in quel di Marrakesh.

RISULTATO FINALE FORMULA E JAKARTA

1 9 B M. EVANS JAGUAR TCS RACING 40 LEADER 1:09.786 20.247 22.151 27.365 0

2 25 A J. VERGNE DS TECHEETAH 40 0.733 1:09.965 20.432 22.079 27.289 0

3 48 B E. MORTARA ROKIT VENTURI RACING 40 0.967 1:09.899 20.275 21.990 27.458 0

4 13 B A. DA COSTA DS TECHEETAH 40 3.350 1:10.197 20.462 22.160 27.462 0

5 5 A S. VANDOORNE MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM 40 4.038 1:09.819 20.307 22.018 27.301 0

6 27 A J. DENNIS AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E 40 4.635 1:09.978 20.452 22.069 27.390 0

7 11 A L. DI GRASSI ROKIT VENTURI RACING 40 5.253 1:10.125 20.318 22.158 27.411 0

8 94 B P. WEHRLEIN TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 40 8.191 1:09.832 20.384 22.036 27.369 0

9 10 B S. BIRD JAGUAR TCS RACING 40 13.348 1:10.214 20.370 22.158 27.525 0

10 23 A S. BUEMI NISSAN E.DAMS 40 14.766 1:10.398 20.413 22.318 27.564 0

