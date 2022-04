Jean-Éric Vergne ha firmato la pole-position per la race-2 di Roma della Formula E. Giro veloce per il francese di DS Techeetah, a segno sul britannico Jake Dennis (Andretti). Non ci sono stati rivali per il transalpino che ieri ha completato al quarto posto la prima sfida dell’anno nel ‘Bel Paese’.

Subito emozioni nella seconda qualifica italiana dell’anno con l’esclusione dai quarti di finale della Mercedes dell’olandese Nick De Vries. Il campione del mondo in carica è uscito di scena insieme all’elvetico Edoardo Mortara (Venturi), in crisi anche nella Q1 di ieri. Miglior tempo nel primo gruppo per l’olandese Robin Frijns (Envision Racing) davanti al tedesco André Lotterer (Porsche), il britannico Jake Dennis (Andretti) e l’inglese Sam Bird (Jaguar).

Eliminazione dalla seconda parte anche per il portoghese Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah), quinto nel secondo turno alle spalle del compagno Jean-Éric Vergne. L’ex pilota di Toro Rosso è riuscito ad accedere dai ‘quarti di finale’ con l’ultimo tempo utile insieme al neozelandese Mitch Evans (Jaguar), al tedesco Pascal Wehrlein (Porsche) ed al belga Stoffel Vandoorne (Mercedes). Da evidenziare nel gruppo B l’incidente del brasiliano Sérgio Sette Câmara (Dragon/Penske), a muro nel secondo settore della pista.

I duelli per l’assegnazione della pole-position si sono confermati oltremodo entusiasmanti. I primi due hanno riservato subito dei colpi di scena con l’esclusione di Frijns e Vandoorne, rispettivamente secondo e primo sulla griglia della race-1. L’olandese è stato fermato da Vergne, mentre il belga si è inchinato a Lotterer. Ottima performance, invece, per Dennis che non ha avuto molti problemi ad escludere Wehrlein, mentre Evans passava il turno dopo aver tolto dai giochi il teammate Bird.

Vergne e Dennis sono passati in finale, rispettivamente a segno contro Lotterer e Evans. Seconda fila in ogni caso per il vincitore della race-1, sconfitto dal portacolori di Andretti. Il britannico non ha potuto fare nulla contro il due volte campione della serie che ha dominato la finale.

Appuntamento alle 15.00 per una seconda prova da non perdere tra i muretti italiani.

CLASSIFICA FINALE QUALIFICHE

1 25 B J. VERGNE DS TECHEETAH 0

2 27 A J. DENNIS AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E 0

3 36 A A. LOTTERER TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 0

4 9 B M. EVANS JAGUAR TCS RACING 0

5 10 A S. BIRD JAGUAR TCS RACING 0

6 4 A R. FRIJNS ENVISION RACING 0

7 94 B P. WEHRLEIN TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 0

8 5 B S. VANDOORNE MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM 0

9 13 B A. DA COSTA DS TECHEETAH 0

10 7 B S. SETTE CÂMARA DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 0

11 48 A E. MORTARA ROKIT VENTURI RACING 0

12 11 B L. DI GRASSI ROKIT VENTURI RACING 0

13 17 A N. DE VRIES MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM 0

14 30 A O. ROWLAND MAHINDRA RACING 0

15 23 B S. BUEMI NISSAN E.DAMS 0

16 22 A M. GÜNTHER NISSAN E.DAMS 0

17 28 B O. ASKEW AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E 0

18 37 A N. CASSIDY ENVISION RACING 0

19 29 B A. SIMS MAHINDRA RACING 0

20 33 A D. TICKTUM NIO 333 FORMULA E TEAM 0

21 99 B A. GIOVINAZZI DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 0

22 3 A O. TURVEY NIO 333 FORMULA E TEAM

