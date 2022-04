Mercedes svetta con il belga Stoffel Vandoorne nelle qualifiche per la race-1 di Roma della Formula E. Prova perfetta per l’ex pilota di F1 che nella finale per la pole-position ha avuto la meglio su Robin Frinjs (Envision Racing).

Il primo colpo di scena della qualifica è arrivato dalla Q1 con l’eliminazione da parte di Edoardo Mortara. L’elvetico di Venturi, leader del Mondiale, ha concluso al sesto posto non riuscendo a passare ai ‘quarti di finale’. Miglior tempo nella prima sessione per il britannico Jake Dennis (Andretti) davanti all’olandese Robin Frinjs (Envision) al belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) ed al tedesco Pascal Wehrlein (Porsche).

Battaglia anche nel secondo gruppo con l’olandese Nick De Vries (Mercedes) che ha rischiato l’esclusione. Quarto posto per quest’ultimo alle spalle del tedesco André Lotterer (Porsche) e delle due DS Techeetah con il transalpino Jean-Éric Vergne ed il portoghese António Félix da Costa.

De Vries è stato il primo ad accedere alle semifinali dominando il duello contro Dennis. Situazione simile anche Frinjs che non ha avuto problemi a respingere la Porsche di Lotterer. Molto più combattuta la lotta tra Vandoorne e Vergne e tra Da Costa e Wehrlein. L’ex pilota di F1 della Mercedes e l’ex campione di DS hanno passato il taglio volando direttamente in semifinale.

Il primo duello della semifinale ha visto l’ottima performance di Frinjs che dopo aver abbattuto De Vries ha incontrato nella lotta per la pole-position con Vandoorne. Ottima prestazione per la Mercedes che non ha lasciato scampo a Da Costa, pronto a dare battaglia dalla seconda fila. Il belga ha gestito alla perfezione anche la finale, prova in cui non ha lasciato scampo a Frinjs.

Appuntamento alle 15.00 per la prima gara da Roma.

RISULTATI QUALIFICHE E-PRIX ROMA RACE-1

1 5 A S. VANDOORNE MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM 0

2 4 A R. FRIJNS ENVISION RACING 0

3 17 B N. DE VRIES MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM 0

4 13 B A. DA COSTA DS TECHEETAH 0

5 25 B J. VERGNE DS TECHEETAH 0

6 27 A J. DENNIS AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E 0

7 94 A P. WEHRLEIN TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 0

8 36 B A. LOTTERER TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 0

9 9 A M. EVANS JAGUAR TCS RACING 0

10 30 B O. ROWLAND MAHINDRA RACING 0



