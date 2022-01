La prima gara dell’ottava stagione della Formula E, la seconda con il prestigioso status di Mondiale, si è aperta sotto l’insegna delle due Mercedes. Il belga Stoffel Vandoorne ha mantenuto al prima posizione davanti all’olandese Nick De Vries, abile a beffare la Mahindra di Jake Dennis che scattava dalla seconda piazza.

Il primo attack mode di giornata, attivato dai primi quattro della classifica a 36 minuti dalla conclusione, non ha cambiato la classifica generale. Vandoorne ha gestito il primato su De Vries, Dennis e sul tedesco André Lotterer (Posche), il primo in ordine cronologico ad attivare la ‘potenza extra allungando il percorso di curva 18.

La prova è stata neutralizzata nei minuti seguenti in seguito ad un contatto in curva 17 tra l’olandese Robin Frinjs (Envision Racing ) ed il britannico Oliver Rowland (Mahindra), spinto a muro dal vincitore della 24h Le Mans 2021 per quanto riguarda la classe LMP2. La situazione è stata ritenuta pericolosa, la direzione gara ha inserito la Safety Car.

La ripartenza è stata decisiva per il duello tra le due Mercedes di vetta. Vandoorne non è riuscito ad attivare l’Attack Mode, un ingenuità che gli ha sottratto la leadership a favore di De Vries. Il campione del mondo non ha perso l’occasione, mentre Dennis perdeva la terza posizione a favore di Lotterer.

La lotta tra questi due ha regalato emozioni nei minuti seguenti con l’alfiere di Andretti che si è messo all’attacco del teutonico. Il più volte vincitore della 24h di Le Mans ha provato in tutti a respingere l’avversario, nettamente più veloce nella seconda metà della corsa.

Il sorpasso da parte del britannico è puntualmente arrivato sull’esperto tedesco che nelle fasi seguenti su subito l’assalto dell’inglese Sam Bird (Jaguar) e del brasiliano Lucas Di Grassi (Venturi). Gara in salita per Antonio Giovinazzi (Dragon/Penske), pilota che domani ha una nuova opportunità per rifarsi.

IL RISULTATO DELLA GARA 1

1 17 N. DE VRIES MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM 41 LEADER 1:09.611 22.103 18.843 28.613 0

2 5 S. VANDOORNE MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM 41 0.636 1:09.684 22.272 18.892 28.452 0

3 27 J. DENNIS AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E 41 8.802 1:09.884 22.114 18.806 28.728 0

4 10 S. BIRD JAGUAR TCS RACING 41 14.925 1:09.733 22.252 18.672 28.479 0

5 11 L. DI GRASSI ROKIT VENTURI RACING 41 15.152 1:10.117 22.353 18.983 28.549 0

6 48 E. MORTARA ROKIT VENTURI RACING 41 16.015 1:09.480 22.168 18.652 28.484 0

7 37 N. CASSIDY ENVISION RACING 41 17.265 1:09.207 22.186 18.644 28.360 0

8 25 J. VERGNE DS TECHEETAH 41 25.076 1:10.214 22.192 18.632 28.775 0

9 28 O. ASKEW AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E 41 25.699 1:09.630 22.174 18.757 28.479 0

10 9 M. EVANS JAGUAR TCS RACING 41 27.320 1:09.692 22.070 18.692 28.690 0

11 94 P. WEHRLEIN TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 41 28.781 1:10.080 22.387 18.736 28.843 0

12 22 M. GÜNTHER NISSAN E.DAMS 41 30.536 1:10.462 22.297 18.953 28.956 0

13 36 A. LOTTERER TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 41 31.521 1:09.855 22.410 18.592 28.452 0

14 29 A. SIMS MAHINDRA RACING 41 34.572 1:09.891 22.325 18.787 28.654 0

15 7 S. SETTE CÂMARA DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 41 36.781 1:10.389 22.345 19.062 28.744 0

16 4 R. FRIJNS ENVISION RACING 41 39.953 1:09.431 22.211 18.771 28.449 1

17 23 S. BUEMI NISSAN E.DAMS 41 41.334 1:10.498 22.352 18.991 28.851 0

18 33 D. TICKTUM NIO 333 FORMULA E TEAM 41 49.222 1:10.341 22.198 18.898 28.944 0

19 3 O. TURVEY NIO 333 FORMULA E TEAM 41 50.965 1:10.394 22.527 18.970 28.805 0

20 99 A. GIOVINAZZI DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 41 1:16.527 1:10.789 22.556 18.973 28.990 0

NC 21 30 O. ROWLAND MAHINDRA RACING 7 NR 1:10.201 STOP 0

NC 22 13 A. DA COSTA DS TECHEETAH NR

