"Quando sono passato dalla Formula 1 alla Formula E mi ha stupito il fatto che siano sport tanto diversi. L’ho capito appena salito su una macchina elettrica: non hai carico aerodinamico, tutto è differente in frenata, non c’è il suono del motore ma solo quello del vento e dei cordoli. L'aspetto positivo è che i ritmi sono serrati e non c’è il tempo di deconcentrarsi. Qui ci sono molti piloti esperti che conoscono tutti i segreti e alcuni in otto anni sono diventati specialisti. Se uno pensasse di prendere Verstappen per vederlo vincere subito sbaglia".

LE CARATTERISTICHE DELLA FORMULA E

"In Formula 1 hai il massimo della velocità, della potenza, della forza centrifuga. Sulla macchina elettrica lo sforzo fisico è minore ma quello mentale maggiore: devi fare dei calcoli sull’energia che stai usando, meno male che a scuola ero bravo in matematica e la cosa mi aiuta. La mancanza del rumore è un problema nel dosaggio dell’acceleratore, ma è questione di abitudine.

La Formula E ha in più l'incertezza: è bello veder vincere piloti e squadre diverse. Le gare sono più fisiche, con molti contatti, ci vuole abilità nella gestione dei kilowatt. Ed è un campionato che vuole rendere il mondo un po’ migliore, riducendo le emissioni di CO2".

IL FASCINO DELLE GRANDI CITTA'

"Le città che mi attirano di più sono New York che amo da sempre, Montecarlo perché dormo a casa, Giakarta perché ci ho vissuto un anno per via del mio sponsor indonesiano (Ricardo Gelael, che controlla la multinazionale KFC, lo ha seguito dai primi passi, ndr), e Roma che eleggo a gara di casa. Non ho mai corso così vicino alla Puglia, dunque mi aspetto che vengano a vedermi la famiglia, il fan club, gente cui tengo".

IL FUTURO

"Non mi sforzo di immaginarlo, né ripenso al passato: vivo il presente. Comunque il campionato finirà ad agosto, il che mi darà il tempo di riflettere su cosa fare da grande. Non penso d'aver dimostrato il mio valore in Formula 1, non è dipeso sempre da me, ma fa parte della vita. Le corse d’auto non sono come il tennis, dove se sei in forma vinci: se non hai la macchina giusta o non sei nel team giusto, i risultati non arrivano".

MODELLO IBRAHIMOVIC

"Il mio esempio è Ibrahimovic. Con tutto quello che ha vinto, alla sua età ha fame di successi e una voglia incredibile. La sua marcia in più è nella testa".

