Formula E: pronti, partenza e via. Mancano pochissime ore all'inizio del nuovo Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E: il Mondiale "cento per cento" elettrico. La stagione partirà in questo weekend (26 e 27 febbraio) in notturna a Diriyah, in Arabia Saudita. Tutti a dare la caccia al campione in carica Antonio Felix Da Costa, pilota del Team DS Techeetah. Nel 2021 scenderanno in pista 12 team, 24 auto e quindi 24 piloti e la prima gara si terrà venerdì 26 febbraio e la seconda sabato 27 febbraio.