Stoffel Vandoorne ha vinto l’Eprix di Monaco, sesta tappa del Mondiale Formula E 2022. Il belga di Mercedes si impone per la prima volta in stagione e diventa il nuovo leader della classifica Secondo posto sotto la bandiera a scacchi per il neozelandese Mitch Evans (Jaguar) davanti al francese Jean-Éric Vergne (DS Techeetah).

Partenza perfetta per il neozelandese Mitch Evans (Jaguar) che ha tenuto la leadership sulla Porsche del tedesco Pascal Wehrlein (Porsche) e la DS Techeetah del francese Jean-Éric Vergne. La competizione è entrata nel vivo a 27 minuti dalla conclusione con l’attivazione dell’Attack Mode di Vergne.

Ad

Monaco Vandoorne resiste a Evans e vince la gara di Monaco 2 ORE FA

Il due volte campione ha cambiato strategia perdendo la posizione sull’olandese Robin Frijns (Envision Racing), il brasiliano Lucas Di Grassi (Venturi) ed il belga Stoffel Vandoorne con la prima delle Mercedes. Strategia differente, invece, per Evans e Wehrlein che hanno preferito ritardare l’attivazione della potenza extra.

A 24 minuti dalla conclusione Evans si è spostato al ‘Casinò’ per prendere l’Attack Mode, una mossa non copiata da Wehrlein. L’ex campione DTM di casa Porsche non ha perso la posizione su Evans che si ritrovava in pochi giri dal comando al terzo posto.

Wehrlein, come da pronostico, ha sfruttato l’Attack Mode per salire in vetta su Vergne che riusciva nell’intento di mettersi tra Evans ed il tedesco. La favola di Porsche si è frantumata nel giro seguente, un problema tecnico ha infatti condannato l’ex pilota di F1 che è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo una prima parte di prova perfetta.

Vergne e Rowland hanno azionato la potenza extra a 18 minuti dalla conclusione pochi secondi prima di un clamoroso clamoroso FCY per rimuovere la Porsche #94 del nativo di Sigmaringen. Il neozelandese di Jaguar ed il britannico di Mahindra hanno perso diversi secondi dell’extra boost, una situazione che pochi minuti dopo vedrà protagonista anche Vandoorne.

La direzione gara ha infatti ‘bloccato’ la prova con una Safety Car per rimuovere la Porsche del tedesco André Lotterer, fermo contro il muro della prima curva. Ritiro per l’ex campione del SuperGT, giornata da dimenticare per la casa di Stoccarda.

La ripartenza ha cambiato le carte in tavola con il decisivo sorpasso di Vandoorne ai danni di Vergne. Terza piazza per Evans, quarta per un sempre competitivo Frinjs che tentava in tutti i modi di conquistare un posto sul podio. La Mercedes di testa ha tentato di allungare, mentre si accendeva la sfida per il secondo posto tra DS e Jaguar.

Il ‘kiwi’ è riuscito nell’intento di passare al secondo posto e si è lanciato all’inseguimento della Mercedes di testa, una missione non riuscita. Vergne si è dovuto accontentare dell’ultimo gradino del podio davanti a Frijns ed al portoghese Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah).

Piccola pausa ora per la Formula E che tornerà protagonista a metà maggio con un doubleheader in quel di Berlino (Germania).

RISULTATO FINALE E-PRIX MONACO

1 5 S. VANDOORNE MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM 30 LEADER 1:33.169 27.706 39.249 26.078 0

2 9 M. EVANS JAGUAR TCS RACING 30 1.285 1:32.941 27.582 39.329 25.826 0

3 25 J. VERGNE DS TECHEETAH 30 3.293 1:33.195 27.602 39.370 26.088 0

4 4 R. FRIJNS ENVISION RACING 30 3.467 1:32.707 27.628 39.099 25.861 0

5 13 A. DA COSTA DS TECHEETAH 30 3.952 1:32.977 27.662 39.027 25.660 0

6 11 L. DI GRASSI ROKIT VENTURI RACING 30 8.133 1:33.353 27.761 39.372 26.191 0

7 37 N. CASSIDY ENVISION RACING 30 15.273 1:33.717 27.873 39.447 25.700 0

8 23 S. BUEMI NISSAN E.DAMS 30 17.773 1:33.374 27.907 39.196 25.803 0

9 27 J. DENNIS AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E 30 17.820 1:33.391 27.534 39.419 25.874 0

10 17 N. DE VRIES MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM 30 18.283 1:33.662 27.877 39.248 25.664 0



Lotterer si schianta contro il muro, ma sta bene

Monaco Lotterer si schianta contro il muro, ma sta bene 2 ORE FA