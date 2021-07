Il secondo Eprix di Londra del weekend è stata, probabimente, la gara più pazza della stagione. Nel circuito misto inddor inglese è andata in scena una battaglia senza esclusione di colpi quando mancano pochi round al termine del mondiale. Il successo è di Alex Lynn su Mahindra, ma può festeggiare anche Nick De Vries (secondo) che vola in testa al mondiale.

Di Grassi tenta la genialata, ma è bandiera nera

Il colpo di giornata è stato tentato da Lucas Di Grassi: il driver Audi a metà gara si trovava in mezzo al gruppo e in un periodo di safety car ha azzardato un rientro ai box che gli ha permesso di sorpassare tutte le vetture. Uscito primo dalla pit lane, il brasiliano ha mantenuto la leadership fino al tragurdo. Peccato che la mossa fosse illegale e i commissari gli hanno inflitto un drive through. Audi ignora la penalità e scatta l'inevitabile bandiera nera nel finale di gara che squalifica Di Grassi dalla corsa. Vittoria quindi a Lynn che riesce ad avere la meglio su De Vries (Mercedes). Nella volata per il podio è Mitch Evans (Jaguar) ad esultare davanti ad un ottimo Frijns (Envision) e Wehrlein (Porsche).

Tanti incidenti, out Vandoorne e Bird

Pista stretta che ha generato molti contatti e carambole: Rowland (Nissan) tampona Vandoorne (Mercedes) che aveva mantenuto la testa della gara nella prima metà di corsa. Rititrati anche Da Costa (Ds) e Bird (Jaguar) tra i big della classifica.

De Vries torna in vetta al mondiale

Nella classifica piloti si stacca il duo di testa formato da De Vries e Frijns: 95 punti per il primo, 89 per il driver Envision.

La sfida per i costruttori è più serrata: Envision Virgin guida con 165, +7 su Mercedes e +9 su Jaguar.Ultimo appuntamento con la Formula E il weekend di Ferragosto con il doubleheader di Berlino.

