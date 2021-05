Tutto pronto per l’E prix di Monaco, l’evento più prestigioso della stagione, che quest’anno si preannuncia ancora più spettacolare perché si disputerà sul circuito storico del Principato. Si percorreranno i 3,320 chilometri che hanno fatto la storia della Formula 1, con le monoposto elettriche che dovranno affrontare curve leggendarie come il Mirabeau, il Casino, il tornantino del Grand Hotel e il Portier che immette sul famoso tunnel monegasco. Un motivo in più per seguire questo weekend di gara che, a differenza di tutte le altre tappe del mondiale, si presenta con un'unica giornata di gara al sabato.

De Vries e la Mercedes per la fuga in classifica

Classifica che dopo le prime 6 gare della stagione si mantiene molto corta. Le Mercedes di De Vries (57 punti) e Vandoorne (48) sono al comando ma hanno trovato poca continuità nelle ultime uscite. L’olandese è il leader nonostante tre zeri nelle ultime quattro gare, mentre il compagno Vandoorne viene dal ritiro nell’ultima prova a Valencia. I rivali più vicini in classifica non se la passano meglio dal momento che Sam Bird della Jaguar (43 punti) non ha messo a segno punti nelle ultime 3 corse. Duello piloti che va di pari passo con quello costruttori dove Mercedes ha un vantaggio di 23 lunghezze sulla Jaguar. Per entrambe nessun punto conquistato nell’ultima gara in Spagna.

Buemi, mister Monaco elettrico

I precedenti a Montecarlo portano la firma di Sebastien Buemi (Nissan). L’ex pilota della Toro Rosso è il più vincente nel circus elettrico su questa pista, avendo vinto i primi due E Prix nel Principato. Il campione in carica è, però, Jean Eric Vergne (Ds) che si impose nel 2019.

E Prix Monaco, il programma

Sabato 8/05

8:00 FP1

10:00 FP2

12:00 Qualifiche e Super Pole

16:00 Gara

