Una gara perfetta di Sam Bird, consegna al pilota inglese della Jaguar la testa della classifica iridata. Bird è rimasto in testa dall'inizio alla fine, protetto ottimamente dal compagno Evans che è stato sfortunato protagonista nel finale. Una foratura toglie il secondo posto al neozelandese all'ultimo giro, costringendolo fuori dai punti. Cassidy della Envision si è confermato a suo agio sul circuito americano, chiudendo secondo davanti al campione in carica Da Costa (DS). Bene anche le Porsche, con Wehrlein quarto davanti al compagno Lotterer.

Edoardo Mortara (Rokit Venturi) arrivato a New York da leader, esce senza punti dalla due giorni di gare. Solo 17esimo oggi, condizionato anche da un incidente in avvio di corsa.

New York City ePrix Prima fila tutta Jaguar a Brooklyn, Bird in Pole 4 ORE FA

Bird in vetta, sorpresa Envision

Sam Bird con questo successo passa in testa alla classifica piloti con 81 punti. Secondo posto per Da Costa a quota 76, pari merito con Frijns (Envision) che ha chiuso gara 2 all'ottavo posto. Tra i costruttori sorprende il primato della Envision (146 punti), +2 sulla DS. In piena lotta anche Jaguar con 141 punti.

Prossimo appuntamento con la Formula E a Londra tra due settimane.

E-Prix di New York, il momento che ha deciso gara -1

