Grande attesa per assistere al doppio appuntamento di questo weekend di Formula E in terra americana. A New York, sulle strade di Brooklyn, le vetture sfreccieranno accompagnate dallo skyline di Manhattan. Si corre nella grande mela già dal 2017 e ormai la tappa negli states costituisce un grande classico del mondiale elettrico.

Il Circuito

Circuito di New York Credit Foto Eurosport

Il tracciato si sviluppa su 2,32km con 14 curve. Si corre nel quartiere di Red Hook attorno al Brooklynn Cruise Terminal. Si tratta di una pista di collaudo affacciata sul Buttermilk channel, da cui si può avvistare la Statua della Libertà.

I precedenti

Sam Bird si è scatenato nella prima stagione a New York (2017), conquistando un doppio successo a bordo di una DS. L'anno successivo si spartirono gli onori Di Grassi (Audi) e Vergne (DS). Proprio il pilota francese fu protagonista nell'ultima volta a Brooklyn (2019), tappa in cui l'alfiere DS fu incoronato campione del mondo per la seconda volta consecutiva. Ad imporsi nel doubleheader furono Frijns (Envision) e Buemi (Nissan).

Vergne, incoronato campione a New York nel 2019 Credit Foto Eurosport

Mortara leader mondiale

Mortara leader del mondiale Credit Foto Getty Images

L'ultima sfida della Formula E si è corsa a Puebla, con una doppia gara che ha sconvolto la classifica generale. A sorpresa il pilota della Rokit Venturi, Edoardo Mortara, si trova in testa al mondiale grazie anche alla vittoria nell'ultima corsa. 10 punti di vantaggio su Robin Frijns (Envision) che ha colto l'ultimo successo proprio a New York nel 2019. I primi 12 piloti sono racchiusi in 24 punti.

Bellissima la sfida per il titolo costruttori: Mercedes, in un periodo di grande crisi di risultati, conserva un vantaggio di 3 punti sulla DS, la quale precede di un solo punto Jaguar, terza in classifica.

Programma

Sabato 10/07

14:00 FP1

16:15 FP2

18:30 QUALIFICHE

22:30 GARA

Domenica 11/07

13:15 FP3

15:30 QUALIFICHE

19:30 GARA

