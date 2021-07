Qualifica perfetta per la Jaguar, che monopolizza la prima fila della seconda gara del weekend americano. Sam Bird precede per un decimo il collega di box Mitch Evans. Si ferma a un millesimo dalla prima fila Cassidy (Envision), il poleman di ieri, davanti a Wehrlein (Porsche) che chiude quarto. I due driver della Jaguar hanno una grande opportunità per arpionare il primo posto nel mondiale dopo la gara di questa sera, viste le difficoltà dei big della classifica.

Mortara a metà griglia

New York City ePrix E-Prix di New York, il momento che ha deciso gara -1 7 ORE FA

Sicuramente una qualifica migliore di quella precedente per Edoardo Mortara che, con la sua Rokit Venturi, partirà 14esimo con buone possibilità di andare a punti in gara. Il leader del mondiale dovrà temere soprattutto Da Costa (DS) che è riuscito a strappare un settimo posto in questa sessione. I primi due classificati di gara 2, invece, partiranno in ultima fila: Gunther (BMW) 23esimo, davanti a Vergne (DS). Il principale rivale di Mortara, l'olandese Frijns, scatterà 21esimo.

Il via della gara è fissato per le 19.30 italiane.

Che trionfo Gunther: gli highlights di gara -1 dell'E-Prix di New York

New York City ePrix Gunther: "Non è stato facile, ma che emozione incredibile" 7 ORE FA