Nick Cassidy lascia il suo sigillo nella qualifica dell'Eprix di New York. Il rookie neozelandese della Envision si ripete dopo la Superpole conquistata a Roma, precedendo Jean Eric Vergne che con la sua DS si ferma a 161 millesimi dalla vetta. Seconda fila per Lynn, su Mahindra, davanti a Gunther (BMW). Segnali di risveglio da Buemi che fa segnare il miglior tempo nella prima fase di qualifica, per poi chiudere al quinto posto nella fase finale, facendo meglio di Wehrlein (Porsche).

Qualifica condizionata dal particolare incidente con protagonisti la Nissan di Rowland e la Jaguar di Bird che ha portato ad una fase di bandiera rossa nel primo run.

Mortara parte ultimo

Non la qualifica che ci si aspettava dal leader del mondiale Edoardo Mortara. L'italo-svizzero sbaglia nel suo giro veloce e mette a segno il peggior tempo di sessione, il 24esimo. Gara tutta in salita, per lui, quella che partirà stasera alle 22.30 ora italiana. Tra i big, il migliore è stato Frijns, 11esimo, mentre il campione in carica Da Costa scatterà 13esimo.

