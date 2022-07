Formula E

Formula E, incidente multiplo e caos in gara-1 a New York: Cassidy nel muro e bandiera rossa a 7' dal termine della gara

FORMULA E - Successo rocambalesco per Nick Cassidy in gara-1 dell'E-Prix di New York. A sette minuti esatti dal termine un violento acquazzone si è abbattuto sul tracciato sorprendendo diversi piloti che, con le gomme usurate, sono stati sorpresi dall'acquaplanning e sono andati a sbattere contro le barriere, obbligando la direzione gara ad esibire la bandiera rossa e ad interrompere la gara.

