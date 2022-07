Formula E

Power of Sport - Sebastien Buemi e Lucas Di Grassi: la rivalità regina nella Formula E

Nell'ottavo episodio di Power of Sport andiamo alla scoperta della rivalità regina nella Formula E. Sebastien Buemi e Lucas Di Grassi sono stati compagni di squadra ma, dal 2014, si sono dati battaglia in Formula E, con l'episodio culmine nel 2016 durante il GP di Londra. Incidente al 1° giro, ma Buemi riesce a ripartire e firmare il giro veloce per il punto decisivo nel campionato.

